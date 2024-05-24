В компании утверждают, что планы по выпуску электромобилей не изменились.

Некоторое время назад ряд источников опубликовал неподтверждённую информацию о том, что завод «Москвич» приостановил свою работу по выпуску электрокаров марки «Москвич 3е», поэтому в пресс-службе производителя поспешили опровергнуть данное утверждение.

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Источник фото: РИА Новости

Согласно заявлению представителей компании, опубликованному новостным агентством «РИА Новости», процесс выпуска электромобилей «Москвич 3е» продолжается в штатном режиме, исходя из графика производства, а информация о приостановке деятельности завода является ошибочной.

Также в компании заявили, что в текущем году планируется произвести в общей сложности около трёх тысяч электрокаров, что соответствует утверждённому графику.

Электромобиль «Москвич 3е» относится к классу кроссоверов, оснащается двигателем мощность 193 лошадиные силы и способен проехать расстояние в 410 километров без необходимости дополнительной подзарядки. Стоимость модели 2024 года выпуска на официальном сайте начинается с отметки в 4 млн 100 тыс. рублей.