Evnia 27M2N5500 получил панель Fast IPS с частотой 180 Гц и углами обзора 178º/178º.

Philips продолжает планомерно расширять ассортимент своих игровых мониторов, представив новейшую геймерскую модель Evnia 27M2N5500 со сравнительно небольшой стоимостью, пишет сайт NotebookCheck.

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Источник фото: Philips

Игровой монитор Philips Evnia 27M2N5500 имеет панель Fast IPS с диагональю 27 дюймов (68.5 сантиметров), разрешением 2560x1440, частотой обновления 180 Гц, коэффициентом контрастности 1200:1, пиковой яркостью 350 нит, временем отклика 1 мс (GtG) или 0.5 мс по стандарту MPRT и углами обзора 178º/178º по горизонтали/вертикали. Кроме того, для новинки заявлен охват 89, 93.5 и 125 % цветовых пространств Adobe RGB, DCI-P3 и sRGB соответственно, а также сертификация VESA DisplayHDR 400.

В список интегрированных портов Evnia 27M2N5500 входит один разъём DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, четыре нисходящих порта USB 3.2 Type-A, два из которых поддерживают режим быстрой зарядки Battery Charging 1.2, один восходящий USB Type-B, а также 3.5-мм разъём для аудио.

Также новая модель оснащена подставкой, позволяющей регулировать монитор по высоте на 130 мм, по углу наклона, а также в вертикальной и горизонтальной плоскости. Монитор потребляет около 0.5 Вт в режиме ожидания и в среднем 29.8 Вт во время использования.

Стоимость Philips Evnia 27M2N5500 на европейском рынке составляет 279 евро, а цена в Великобритании начинается с отметки 240 фунтов стерлингов.

С более подробной информацией о технических характеристиках данной модели можно ознакомиться на официальном сайте производителя.