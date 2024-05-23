Пока что данная функция находится на этапе тестирования.

Популярный мессенджер WhatsApp продолжает получать функции с использованием технологий искусственного интеллекта, значительно расширяющие его способности и предоставляющие пользователям новые возможности — как говорится в материале сайта Neowin, ссылающегося на публикацию WABetaInfo, Android-версия приложения для общения вскоре позволит создавать изображения профиля при помощи ИИ.

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Источник фото: Pixabay

Новая функция, предоставляющая возможности по созданию фотографий для своего профиля при помощи заданных искусственному интеллекту параметров, описанных в текстовом виде, была обнаружена в бета-версии WhatsApp 2.24.11.17 для Android.

Источник фото: WABetaInfo

Благодаря данному нововведению пользователь сможет без особых проблем создавать уникальные изображения профиля на основе своих предпочтений и пожеланий, что позволит не только выразить в сгенерированных фото свои интересы и идеи, но и избежать противоправных действий со стороны злоумышленников, которые могут использовать реальные фотографии пользователя в своих корыстных целях.

Отмечается, что данная функция пока что не доступна широкому кругу лиц, а все ещё находится на этапе тестирования, но будет внедрена в будущие стабильные версии мессенджера.

К настоящему времени WhatsApp уже имеет в своём арсенале несколько ИИ-функций, позволяющих генерировать стикеры, получать необходимую информацию по различным темам и создавать изображения.