В базу данных нового сервиса в настоящий момент входит более 1000 игр.

Несколько дней назад был представлен целый ряд мобильных устройств, оснащённых ARM-процессорами Snapdargon X и входящих в состав бренда Copilot+ PC, которые, как заявили представители Qualcomm, предоставят возможность играть в большинство компьютерных игр благодаря поставляемому программному обеспечению для эмуляции — как сообщает сайт Neowin, специалисты компании Linaro решили собрать базу данных тайтлов с поддержкой ARM-процессоров, предоставив информацию о том, насколько хорошо та или иная игра идёт на этих устройствах.

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Источник фото: Ars Technica/Qualcomm

Сообщается, что компания Linaro запустила сервис Works on Windows on Arm, который в настоящий момент содержит информацию о совместимости игр для Windows-устройств с процессорами ARM для более чем 1000 тайтлов.

Игры на сайте разделены на 4 категории, исходя из того, насколько хорошо они работают на платформе Windows на ARM – оценка «Идеально» (Perfect) показывает, что игру можно проходить в разрешении 1080p при 60+ fps без каких-либо проблем и сбоев, показатель «Играбельно» (Playable) означает, что игровой процесс происходит с минимальными трудностями в разрешении 1080p и 30+ fps, значение «Работает» (Runs) указывает на то, что тайтл работает с некоторыми проблемами, негативно влияющими на процесс прохождения, а параметр «Неиграбельно» недвусмысленно намекает, что игра неработоспособна из-за ряда сбоев или наличия античита.

При этом на сервисе говорится, что представленная информация является рекомендательной, но не предоставляет абсолютные гарантии работоспособности той или иной игры на платформе Windows на ARM, так как конкретные модели ПК могут не поддерживать определённый тайтл из-за особенностей конфигурации. Кроме того, пользователи могут поделиться своим личным опытом, отправив запрос разработчикам сервиса.