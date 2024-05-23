В США намереваются создать обширную сеть космических аппаратов на орбите Земли для наблюдения за различными объектами.

Американская компания SpaceX в тесном сотрудничестве с Northrop Grumman уже некоторое время работает над созданием новой спутниковой группировки для нужд Национального разведывательного управления США, а вчера состоялся запуск первых космических аппаратов, разработанных в рамках данной программы, пишет сайт SpaceNews.

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Источник фото: SpaceNews/SpaceX

Сообщается, что 22 мая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с базы космических сил Ванденберг, расположенной в Калифорнии, и в рамках засекреченной миссии NROL-146 доставила на околоземную орбиту первую партию спутников-шпионов, предназначенных для наблюдения за различными объектами на Земле.

Данный запуск стал для SpaceX 52 по счёту в этом году и пятым запуском ракеты-носителя Falcon 9 в интересах Национального разведывательного управления США. Отмечается, что на секретность миссии указывает тот факт, что SpaceX прекратила вэб-трансляцию сразу после успешной посадки первой ступени на платформу в Тихом океане, а также демонстрировала ракету-носитель с разведывательными спутниками на борту лишь частично.

Программа NROL-146, над которой работают специалисты компаний SpaceX и Northrop Grumman, предусматривает запуск космических аппаратов нового поколения для создания обширной спутниковой группировки, позволяющей получать снимки всей поверхности Земли. Информацию о точном количестве спутников и их характеристиках Национальное разведуправление США не предоставляет, но ранее заявило, что в текущем году в рамках данной программы состоится 6 запусков.

По словам представителей службы разведки США, обширная сеть малых космических аппаратов на околоземной орбите позволит оперативно получать детальную информацию об объектах, представляющих интерес для ряда американских структур.