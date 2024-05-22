Кроме того, в обновлении Edge улучшат политики безопасности.

Компания Microsoft продолжает развивать свой браузер Edge, добавляя новые функции, расширяющие возможности программы и повышающие уровень безопасности — как говорится в публикации сайта Neowin, на конференции Build 2024 софтверный гигант рассказал о новых способностях браузера Edge.

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Источник фото: Windows Latest

Сообщается, что специалисты из Microsoft разработали новую функцию для Edge, позволяющую переводить видеоролики на целом ряде сайтов в режиме реального времени. Данная способность браузера работает с использованием технологий искусственного интеллекта и может быть применена для создания дубляжа или субтитров на доступном пользователю языке.

В настоящий момент поддерживается перевод с испанского на английский и с английского на хинди, немецкий, итальянский и испанский, а в будущем планируется добавление большего количества вариантов. В список поддерживаемых сайтов входят YouTube, LinkedIn, Coursera, Bloomberg, Reuters и другие.

Кроме того, платформа Microsoft Edge for Business получила новые функции безопасности, позволяющие ИТ-администраторам компаний применять новые политики, предотвращающие осуществление снимков экрана на выбранных вэб-сайтах, чтобы конфиденциальная информация не подвергалась утечке, которая может принести финансовый или репутационный ущерб.

Кроме того, сетевые администраторы организаций и компаний смогут более эффективно руководить процессом обновления Edge и обеспечивать актуальность версий браузера на всех ПК во вверенных им сетях, позволяя избежать возможного взлома из-за очередной уязвимости путём централизованного обновления программы, последующей настройки, а также при помощи других инструментов.

Новые функции Microsoft Edge, расширяющие возможности браузера, станут доступны в ближайшее время.