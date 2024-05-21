Новая функция была показана в Minecraft.

Microsoft продолжает активно внедрять возможности искусственного интеллекта в различные сферы, позволяя пользователям более эффективно решать рабочие задачи и проводить досуг — на своей странице в социальной сети X представители компании опубликовали короткий видеоролик, в котором продемонстрировали новые способности своего ИИ-ассистента Copilot, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: Neowin/X/Microsoft Copilot

Согласно опубликованному видео, уже совсем скоро ИИ-помощник Copilot сможет давать подсказки геймерам в процессе прохождения игр, что было показано на примере популярного тайтла Minecraft — игрок нуждался в инструкциях по изготовлению меча и обратился с данным вопросом к виртуальному ассистенту от Microsoft, который не только объяснил необходимые действия, но и направил геймера к необходимым ресурсам.

Данное нововведение может стать неплохим подспорьем для геймеров, которые столкнулись с определёнными трудностями в процессе прохождения игры, но не хотят отрываться от игрового процесса в поисках ответа на разнообразных сайтах в сети Интернет — вместо этого интересующий вопрос можно будет задать непосредственно виртуальному помощнику, который расскажет, как необходимо действовать.

Отмечается, что чат-боты с искусственным интеллектом ещё далеки от совершенства, поэтому в некоторых случаях геймер может получить неверный ответ, что может ещё больше завести его в тупик, поэтому данное решение не даёт стопроцентную гарантию.

Компания Microsoft активно продвигает свои продукты с искусственным интеллектом, отдельно подчеркнув развитие в данном направлении на презентации своих гибридных планшетов Surface Pro следующего поколения, получивших альтернативное название Copilot Plus Surface Pro.