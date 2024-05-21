В будущем список устройств с поддержкой новой ОС может быть расширен.

Производители начинают постепенно приобщать обладателей своих мобильных устройств к предстоящему крупному обновлению Android 15, позволяя уже сейчас протестировать бета-версию данной операционной системы — в число таких компаний вошла и Xiaomi, которая открыла доступ к программе предварительного просмотра для ряда своих мобильных девайсов, пишет сайт NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Сообщается, что программа предварительного просмотра прежде всего предназначена для разработчиков, которые смогут оценить новые возможности Android 15 и улучшить совместимость своих программ, но Xiaomi не ограничивает и обычных пользователей, позволяя им установить бета-версию новой ОС.

В настоящее время испытать Android 15 на своих мобильных устройствах имеют возможность владельцы Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro и Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Вполне возможно, что в будущем список девайсов, для которых станет доступна данная программа, расширится.

Представители Xiaomi предостерегают, что все манипуляции с установкой Android 15 пользователи производят на свой страх и риск, так как данный процесс связан с определёнными угрозами безопасности и может иметь непредсказуемые последствия в случае проведения его пользователями, не имеющими должной квалификации и опыта.

Подробную информацию об установке Android 15 и необходимые ссылки для загрузки можно найти на официальном сайте Xiaomi. Отмечается, что пользователь может отказаться от программы предварительного тестирования и вернуть свой телефон к заводским настройкам.