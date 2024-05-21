Совместно с новой моделью Xbox может выйти продолжение игровой серии Call of Duty.

Ожидаемая целым рядом геймеров игровая консоль Microsoft Xbox следующего поколения может быть представлена намного раньше, чем ожидалось — об этом рассказал информатор Hope в своём сообщении в социальной сети X, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: The FPS Review/Microsoft

Появившаяся в прошлом году информация о подготовке специалистами Microsoft своей новой игровой консоли, утекшая благодаря судебному разбирательству корпорации с Федеральной торговой комиссией США, предполагала, что Xbox следующего поколения появится не раньше 2028 года.

Данные же информатора Hope указывают на то, что новая консоль от Microsoft будет выпущена к концу 2026 года, а совместно с ней, судя по всему, выйдет новая часть игры Call of Duty, разработанная компанией Infinity Ward.

Как стало известно ранее, игровая консоль Xbox нового поколения может получить расширенные способности искусственного интеллекта благодаря встроенному блоку NPU, а также процессорные ядра Zen 5 и графический чип RDNA 5, что вполне соответствует планам AMD на 2026 год, подтверждая новую утечку данных. Кроме того, в опубликованных документах Microsoft описывала свой новый продукт как гибридную игровую платформу, сочетающую в себе локальные мощности и расширенные облачные возможности, что обеспечит совершенно новый игровой потенциал.