Дебют новых моделей должен состояться в следующем месяце.

Уже совсем скоро Motorola намерена расширить ассортимент своих складных смартфонов, презентовав модели Razr 50 и Razr 50 Ultra, изображения и спецификации которых были опубликованы в сети Интернет рядом информаторов, пишет сайт NotebookCheck.

Сообщается, что складной смартфон Motorola Razr 50, на ряде рынков, в том числе в США, представленный под названием Razr 2024, будет оснащён ещё не вышедшим чипсетом MediaTek Dimensity 7300X с тактовой частотой 2.5 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 256 ГБ, 6.9-дюймовым основным pOLED-дисплеем с разрешением 2640 x 1080 и частотой обновления 120 Гц, 3.6-дюймовым внешним pOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, аккумуляторной батареей ёмкостью 4200 мА·ч, основной и широкоугольной камерами с разрешением 50 и 13 мегапикселей, а также селфи-камерой на 32 мегапикселя. Стоимость новинки в США стартует с отметки 699 долларов, а в Европе — 899 евро.

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Модель Motorola Razr 50 Ultra, которая в ряде регионов получит название Razr Plus 2024, будет иметь чип Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ внутренней памяти, аккумулятор на 4000 мА·ч, две 50-мегапиксельные камеры на внешней стороне и 32-мегапиксельную селфи-камеру. Также новая модель получит тот же основный дисплей с диагональю 6.9 дюймов и разрешением 2640 x 1080, выполненный по технологии pOLED. Диагональ же внешнего pOLED-дисплея достигнет 4 дюймов. Кроме того, оба дисплея будут иметь частоту обновления 165 Гц. Цена Motorola Razr 50 Ultra на американском рынке составит 999 долларов, а на европейском 1199 евро.

Источник фото: NotebookCheck/@evleaks

Судя по представленным изображениям, новые модели будут выпускаться в трёх цветовых вариациях — Motorola Razr 50 Ultra предстанет в персиковых, голубых или зелёных тонах, а Razr 50 появится в оранжевых, тёмно-серых и тёмно-бежевых оттенках.

Дебют новых моделей складных смартфонов под брендом Motorola ожидается в следующем месяце текущего года.