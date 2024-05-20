Головной атомный ледокол проекта 10510 должен обеспечить безопасный проход морских судов по Севморпути.

В связи с необходимостью обеспечения беспрепятственного прохода судов по маршруту Северного морского пути в Российской Федерации в ближайшие годы намерены ввести в эксплуатацию ещё несколько атомных ледоколов, в частности строящийся в настоящее время самый мощный в мире атомоход «Россия», о чём в ходе совещания рассказал первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров, пишет новостное агентство «РИА Новости».

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Источник фото: Росатомфлот

Как сообщил Денис Мантуров, в настоящее время на мощностях Балтийского завода строится атомоход «Якутия», который в текущем году должен вступить в строй в дополнение к уже выполняющим свои задачи атомным ледоколам «Сибирь», «Арктика» и «Урал», а в течение 2026-2030 годов должны быть спущены на воду ещё 3 атомохода мощностью 60 мегаватт.

Также первый вице-премьер РФ отметил продолжающееся строительство самого мощного в мире 120-мегаваттного атомного ледокола «Россия», работы над которым проводятся на судостроительном комплексе «Звезда», добавив, что спуск на воду уникального атомохода планируется совершить примерно к 2030 году.

Атомоход «Россия», являющийся флагманом проекта 10510, предназначен для обеспечения безопасного движения морских судов по Севморпути на протяжении всего года. Он оснащён ядерной энергоустановкой с двумя реакторами РИТМ-400, имеет мощность 120 МВт, длину 209 метров и способен двигаться со скоростью 22 узла при условии отсутствия препятствий, а также преодолевать льды толщиной до 4 метров.