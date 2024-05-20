К 2027 году в России планируется запуск полноценного сервиса, предоставляющего доступ к сети Интернет на высокой скорости с использованием возможностей спутниковой группировки.

Впервые в истории России состоялся запуск на орбиту Земли телекоммуникационных спутников, работающих с использованием стандартов связи пятого поколения 5G – об этом в своём Telegram-канале сообщили представители Минцифры, говорится в публикации издания «РИА Новости».

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Источник фото: Pixabay

Как рассказали в ведомстве, исторический запуск спутников связи, применяющих для своей работы стандарты 5G NTN, стал возможен благодаря работе специалистов отечественной компании «Бюро 1440». Отмечается, что российский разработчик отправил на низкую околоземную орбиту три своих новейших спутника в рамках миссии «Рассвет-2», а их разработка и создание длились в течение чуть менее четырнадцати месяцев.

Новые космические аппараты имеют в два раза большие размеры и массу по сравнению со своими предшественниками, что связано с наличием на их борту большего количества разнообразного оборудования, предназначенного для обеспечения связи с поддержкой нового стандарта.

Как отметили в Минцифре, изучение возможностей спутников «Рассвет-2» и выявление различных особенностей их работы будет происходить в течение последующих нескольких месяцев, а в дальнейшем предполагается создание спутниковой группировки для обеспечения клиентов на территории Российской Федерации высокоскоростным доступом к сети Интернет, а старт функционирования данного сервиса намечен на 2027 год.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, запуск отечественного сервиса, использующего мощности группировки спутников, находящихся на низкой орбите Земли, и дающего возможность иметь доступ к сети Интернет с высокой скоростью и низкой стоимостью, является одной из ключевых задач.

В прошлом году российская компания «Бюро 1440» запустила свою первую миссию «Рассвет-1», в рамках которой испытала на околоземной орбите свои первые космические аппараты, предназначенные для тестирования широкополосной передачи данных, признав данный проект вполне успешным.