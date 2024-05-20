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Место для постройки высокотехнологичной судостроительной верфи в РФ выберут до конца текущего года
Новый судостроительный комплекс должен расширить возможности российского морского флота.

Российские специалисты продолжают изучать вопрос по строительству нового судостроительного комплекса в РФ — как сообщил в процессе своего доклада первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров, в настоящий момент прорабатывается задача, связанная с выбором подходящей территории для строительства, пишет новостное издание «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости/ССК «Звезда»

Как сообщил Денис Мантуров, специалисты ВТБ и ОСК (Объединённой судостроительной корпорации) работают над проектом высокотехнологичной верфи, рассматривая различные варианты месторасположения будущего комплекса, который должен будет расширить возможности отечественного судостроения, в частности, выполняя государственный заказ на изготовление и ремонт судов для Севморпути, добавив, что решение данного вопроса должно быть готово к концу текущего года.

Выбор места для постройки новой судостроительной верфи должно учитывать наличие в данном районе удобных логистических путей, достаточного количества источников энергоснабжения, а также ряд других факторов.

Ранее в Минпромторге заявили, что для строительства будущей высокотехнологичной судостроительной верфи пока что выбраны две подходящие территории, расположенные на Дальнем Востоке и в Северо-Западном федеральном округе РФ.

#севморпуть
Источник: ria.ru
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