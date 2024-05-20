Windows 11 может получить новые обои с ИИ-эффектами

В ближайшее время компания Microsoft намерена представить свои новые мобильные устройства с Windows на ARM, оснащённые новейшими чипами Qualcomm Snapdragon X, а также может готовить новые обои для Windows 11, о чём свидетельствует серия утечек, в которых фигурировали несколько ноутбуков, на дисплеях которых можно было видеть новый фон для рабочего стола, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: Neowin

Сообщается, что информатор @cadenzza_ опубликовал новые обои, предназначенные для рабочего стола Windows 11, на своей странице в социальной сети X, отметив, что они были размещены в закрытом Telegram-канале Windows Insider.

Источник отмечает, что к настоящему времени в распоряжении информатора есть только статичное изображение, но ранее в сети Интернет появились слухи, что вместе с новым фоном рабочего стола Microsoft готовит и новые эффекты, которые будут работать с использованием возможностей искусственного интеллекта, создавая эффект глубины и заставляя фон видоизменяться в процессе движения курсора.

При этом Microsoft ранее не упоминала о разработке подобной функции, поэтому пока что нет каких-либо подтверждений, что она будет представлена в ближайшее время.

Уже совсем скоро Microsoft проведёт специальное мероприятие, на котором представит потребительские версии Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, оснащённые процессорами Qualcomm Snapdragon X и расширяющие линейку мобильных устройств с Windows на Arm. Кроме того, в рамках данного события софтверный гигант продемонстрирует новые функции своей операционной системы и возможности искусственного интеллекта в своих продуктах.