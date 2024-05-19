Учёные обнаружили признаки постройки сфер Дайсона высокоразвитыми цивилизациями вокруг семи звёзд

Уже в течение многих десятилетий учёные ряда мировых держав изучают просторы Вселенной с целью обнаружения признаков деятельности высокоразвитых внеземных цивилизаций, используя для этого различные методы и устройства — о возможности существования технологически развитых инопланетных существ в семи планетных системах рассказали представители группы специалистов из нескольких государств, опубликовав свой материал на сайте Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет издание «РИА Новости».

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Источник фото: Popular Mechanics/Eddie Guy

Исследования учёных базируются на возможном существовании гипотетического астроинженерного проекта, предполагающего создание высокоразвитой цивилизацией сферической оболочки вокруг планетной системы с целью получения от звезды, находящейся в центре, максимального количества энергии и в процессе своего функционирования генерирующего избыточное излучение в инфракрасном спектре, что и должны зарегистрировать приборы на Земле.

Гипотезу о возможном существовании подобного проекта выдвинул американский физик-теоретик Фримен Дайсон, в честь которого, судя по всему, и был назван данный астроинженерный объект, получивший именование «сфера Дайсона».

Благодаря использованию нескольких телескопов астрономам удалось зафиксировать нетипичное излучение избыточной энергии от семи звёзд спектрального класса М, что соответствует рассчитанной специалистами модели, указывающей на гипотетическое присутствие сферы Дайсона.

Учёные отмечают, что точного объяснения природы происхождения обнаруженного избыточного излучения пока не имеется, поэтому в ближайшем будущем планируется использовать более мощные телескопы, чтобы подтвердить или опровергнуть догадку о возможном существовании высокоразвитых инопланетных цивилизаций в данных планетных системах, изучаемых астрономами.