Новые модели должны быть представлены в июле.

В сети Интернет появляется всё больше информации о предстоящих моделях складных устройств Samsung Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 — как говорится в публикации сайта NotebookCheck, преемник Flip5 получит улучшенный дисплей, а наследник Fold5 обзаведётся производительным чипом Qualcomm.

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Источник фото: PhoneArena

Сообщается, что Galaxy Z Fold6, обнаруженный на сайте Geekbench с номером модели SM-F956U, предназначенной для рынка США, будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, новая модель может получить более широкий экран по сравнению с предшественником.

По информации отраслевых источников, складной смартфон Galaxy Z Flip6 оснастят панелью AMOLED, прикрытой гибким слоем ультратонкого стекла, толщина которого будет достигать 50 микрометров, что значительно больше по сравнению с покрытием модели прошлого поколения.

Отмечается, что данное решение позволит избежать проблемы, наблюдавшейся в смартфонах прошлых поколений и заключающейся в наличии бросающейся в глаза складки посредине дисплея складной модели, а также позволит повысить устойчивость экрана к внешним воздействиям.

Также указывается, что дисплей Galaxy Z Flip6 будет иметь тот же уровень яркости, что и его китайские конкуренты, а шарнирный механизм смартфона конструктивно не будет отличаться от модели предшествующего поколения.

Согласно ожиданиям специалистов, Samsung презентует свои новейшие модели Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 в первой половине июля текущего года на событии Unpacked.