Другие модели iPhone 16 будут иметь стандартные батареи.

В текущем году технологический гигант Apple должен представить новую линейку смартфонов iPhone 16, которые получат целый ряд улучшений, а одна из модификаций, по данным информатора Ming-Chi Kuo, будет иметь совершенно новую батарею, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Rohan

Как утверждает аналитик, ссылаясь на информацию отраслевых источников, Apple оснастит iPhone 16 Pro Max новой батареей с более высокой плотностью хранения энергии, в то время как остальные модели iPhone 16 подобного новшества не получат.

Из этого следует, что новая батарея может характеризоваться более высоким показателем количества энергии в расчёте на килограмм, что позволит Apple либо уменьшить её размер с сохранением прежнего показателя ёмкости, либо выпустить устройство с теми же габаритами, но обладающее более высокой ёмкостью.

В пользу последнего предположения говорит недавняя утечка, согласно которой ёмкость аккумулятора iPhone 16 Pro Max увеличится до 4676 мА·ч, то есть на 5.2 % в сравнении с моделью предшествующего поколения, в то время как ёмкость батареи iPhone 16 Plus, не оснащённой новой технологией, уменьшится. При этом пока не ясно, увеличит ли данное нововведение продолжительность автономной работы, учитывая, что новинка получит экран с большей диагональю.

Также информатор сообщает, что новая батарея будет характеризоваться более высокой температурой нагрева, что вынудило инженеров Apple снабдить её корпусом из нержавеющей стали для более эффективного отвода излишков тепла — подобное решение можно было наблюдать в Apple Watch Series 9, что помогло не только в охлаждении батареи, но и придало ей более высокую степень устойчивости к механическим повреждениям.