Данные исследования представляют интерес для будущих миссий к спутнику Юпитера.

Учёные продолжают тщательно изучать снимки поверхности спутника Юпитера, Европы, полученные благодаря работе автоматической межпланетной станции «Юнона», исследующей газовый гигант и его луны — как говорится в материале сайта TechSpot, свежие результаты исследований специалистов позволяют подтвердить существование жидких океанов воды под толщей льда, а также указывают на активность внешнего слоя поверхности Европы.

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Источник фото: Naked Science/Wikipedia/Cloelia Andronicus

Высокодетализированные снимки, сделанные космическим аппаратом «Юнона», демонстрируют, что ледяной панцирь Европы, который, как считается, расположен над океаном с жидкой водой, судя по всему, не находится на одном месте и постепенно дрейфует, в результате чего на поверхности образуются разломы и иные результаты активности внешнего слоя.

В частности, на одном из изображений, демонстрирующих область спутника Юпитера, которую учёные прозвали «Утконос», видны признаки потенциальной криовулканической активности, в том числе наличие характерных пятен, глыб льда и обрушившихся хребтов, что может указывать на извержения солёной воды из подлёдного океана, произошедшие некоторое время назад.

По словам учёных, данные особенности, судя по всему, указывают на продолжающуюся активность на поверхности Европы и наличие жидкой воды под толщей льда, а отдельные участки спутника Юпитера представляют особый интерес для будущих миссий НАСА и Европейского космического агентства.

Ряд стран заинтересованы в подробном изучении Европы, для чего с Земли отправляются автоматические станции Europa Clipper и JUICE, предназначенные для сбора доказательств существования на спутнике Юпитера подлёдного океана из жидкой воды и возможного наличия в нём живых организмов.