Компания готовит как минимум две новых модели.

В скором времени ассортимент мобильных устройств целого ряда производителей должен пополниться моделями ноутбуков с новейшими процессорами Qualcomm Snapdragon — презентует свои новые лэптопы и южнокорейский гигант Samsung, который, по информации сайта WinFuture, готовит как минимум две новые модификации линейки Galaxy Book4 Edge, пишет Neowin.

Сообщается, что Samsung готовится представить новые модели ноутбуков Galaxy Book4 Edge и Galaxy Book4 Edge Pro, оснащённые чипами Snapdragon X Elite с 12 процессорными ядрами и как минимум 16 ГБ оперативной памяти.

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Samsung Galaxy Book4 Edge

Модель Samsung Galaxy Book4 Edge будет иметь экран диагональю 14 дюймов, два порта USB-C, один HDMI и один разъём для наушников, а модификация Galaxy Book4 Edge Pro получит 16-дюймовый дисплей и самый производительный чип Qualcomm Snapdragon X Elite X1P-84-100, который может достигать тактовой частоты 4.2 ГГц.

Samsung Galaxy Book4 Edge Pro. Источник фото: WinFuture

Кроме того, судя по представленным изображениям, старшая модель будет располагать расширенной клавиатурой с цифровым блоком, устройством для чтения карт памяти microSD и дополнительным разъёмом USB-C вдобавок к стандартному набору портов, который имеется у Galaxy Book4 Edge.

Дисплеи новинок с технологией AMOLED обзаведутся скруглёнными углами и будут характеризоваться разрешением 3K, а также значением максимальной яркости до четырёх сотен нит.

Точной информации о стоимости новых мобильных устройств Samsung пока что не предоставляется, но источник полагает, что цены новинок будут не слишком демократичными.