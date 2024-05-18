Данный процесс стартовал 16 мая.

На фоне напряжённых отношений между США и Россией американская компания Microsoft приступила к отключению своих российских корпоративных клиентов от своих услуг — об этом новостному агентству «РИА Новости» рассказал вице-президент компании «Софтлайн» Андрей Благоразумов.

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Источник фото: CNET

По словам собеседника издания, начиная с 16 мая текущего года корпорация Microsoft запустила процесс остановки подписок для компаний и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации — речь идёт об облачных программных продуктах Visio, Power BI и Project, разработанных и поддерживаемых американским софтверным гигантом.

В начале весны текущего года появилась информация о том, что Microsoft намерена приступить к ограничению доступа к ряду своих программных продуктов, предназначенных для ведения бизнеса и проектирования, в том числе облачных, для клиентов из России, о чём компания сообщила в своём письме, разосланном обладателям лицензий и подписок.

Предполагалось, что данная процедура будет начата 20 марта, но чуть позже стало известно, что Microsoft обговаривает этот вопрос со своими клиентами, чтобы несколько отсрочить процесс. Судя по всему, май стал конечным рубежом, после которого американская компания приступила к реализации своих планов.

Отмечается, что Microsoft заявила об уходе с российского рынка ещё весной 2022 года, при этом взяв на себя обязательства по продолжению предоставления своих услуг и доступа к сервисам уже существующим клиентам.