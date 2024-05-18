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Reuters: Илон Маск намерен построить дата-центр в Китае для развития беспилотных систем Tesla
При осуществлении своих планов Tesla может столкнуться с рядом преград.

На фоне растущей конкуренции на рынке электромобилей Tesla пытается усилить свои позиции в одном из ключевых регионов, а именно в Китае — как говорится в материале сайта NotebookCheck, ссылающегося на публикацию издания Reuters, глава Tesla, американский предприниматель Илон Маск, намерен разместить в КНР свои центры обработки данных для сбора информации, необходимой для усовершенствования технологии беспилотного вождения.

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Источник фото: CNET/Tesla/Craig Cole/Roadshow

Система Tesla, получившая название Full Self Driving (FSD), представляет собой программное обеспечение, использующее возможности искусственного интеллекта для создания моделей и алгоритмов, позволяющих транспортным средствам компании работать в автономном режиме, передвигаясь по дорогам общего пользования без участия водителя.

Отмечается, что в настоящее время данная технология ещё далека от своей конечной цели, так как для её функционирования требуется физический контроль со стороны человека, поэтому Tesla намерена собирать данные об особенностях управления автомобилями компании китайскими водителями, чтобы лучше обучить свою систему.

Для этого корпорация собирается построить в Китае центр обработки данных для сбора и анализа информации, чтобы затем передавать её за пределы страны, но в этом случае может столкнуться с целым рядом препятствий, так как правительство Китая крайне строго относится к передаче данных своих граждан за пределы государства, что потребует от Tesla разрешения от китайских властей.

С другой стороны, в связи с антикитайскими санкциями со стороны США американская компания может испытать трудности с поставками оборудования NVIDIA, необходимого для постройки центра обработки данных, так как власти Штатов весьма ограничивают экспорт технологически сложных устройств из Соединенных Штатов Америки в Китай.

Илон Маск делает большую ставку на китайский рынок и, судя по всему, намерен обойти своих конкурентов как минимум в области беспилотных автомобилей.

#китай #tesla #илон маск
Источник: notebookcheck.net
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