Российские ракеты-носители «Амур-СПГ» получат метановые двигатели.

Российские специалисты продолжают свою работу над перспективной многоразовой метановой ракетой-носителем «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью, которая в будущем придёт на смену семейству ракет-носителей «Союз», о чём в разговоре с журналистами издания «РИА Новости» рассказал глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

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Источник фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Собеседник новостного агентства сообщил, что ракета-носитель «Амур-СПГ» является наследницей заслуженных «Союзов» и заменит их в течение следующих пятнадцати лет, добавив, что для обеспечения высокой степени надёжности проводится совместная работа нескольких предприятий в опытно-конструкторской и научно-исследовательской областях с применением технологий компьютерного моделирования.

По словам генерального директора РКЦ «Прогресс», в настоящий момент идут работы над созданием технической документации и изготовлении отдельных опытных узлов и агрегатов для проведения тестов, а основной этап должен состояться в ближайшем будущем.

Также он отметил, что отечественные специалисты работают над созданием надёжных топливных систем и сопутствующей инфраструктуры с учётом особенностей применения метана в качестве топлива, чтобы избежать нештатных ситуаций.

Ракеты-носители семейства «Союз» используются уже несколько десятилетий и зарекомендовали себя как надёжное средство доставки на околоземную орбиту различных космических аппаратов и другого оборудования.

Многоразовая ракета-носитель «Амур-СПГ», которая придёт на замену «Союзам», оснащена метановым двигателем РД-0169 и возвращаемой первой ступенью с запланированным количеством запусков до пятидесяти раз. К её проектированию приступили в 2020 году, а первый запуск со стартовой площадки, расположенной на космодроме Восточный, должен состояться до 2030 года. Расчётная масса полезной нагрузки, которую «Амур-СПГ» сможет доставить на низкую околоземную орбиту, составляет чуть более десяти тонн.