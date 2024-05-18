Также стали известны сроки изготовления первых опытных образцов.

Планы по сертификации импортозамещённого варианта российского пассажирского самолёта SSJ-New, которые были озвучены ранее, судя по всему, сдвигаются на более поздний период, что отражено в распоряжении Правительства РФ, размещённом на официальном сайте опубликования правовых актов, говорится в материале издания «РИА Новости».

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Источник фото: Aviation Week/UAC

Согласно опубликованному документу, сертификация самолётов SSJ-New, оснащённых российскими двигателями ПД-8, переносится на следующий год, а изготовление первых опытных образцов отечественного воздушного судна должно завершиться в текущем году.

Российский узкофюзеляжный пассажирский самолёт SSJ-New (Sukhoi Superjet New) представляет собой импортозамещённый вариант, в котором узлы и комплектующие, произведённые западными компаниями, были по максимуму заменены на отечественные аналоги с целью избавиться от зависимости поставок из недружественных западных стран в связи с наложенными ранее антироссийскими ограничениями.

Ранее стало известно, что к поставкам SSJ-New должны приступить в 2026 году, произведя за год двадцать экземпляров. Всего же до 2030 года планируется выпустить 142 единицы самолётов данной модификации.