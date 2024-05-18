Новая разработка может позволить выпустить электромобиль стоимостью ниже отметки в $25 000.

С расширением рынка электромобилей возникает необходимость в разработке сравнительно недорогих электрокаров для повседневного использования, что требует от специалистов поиска решений для удешевления компонентов электрических автомобилей — стартап Bedrock Materials, основанный бывшим инженером Tesla, предложил собственную разработку, способную ощутимо снизить стоимость электрокаров, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

Сообщается, что компания Bedrock Materials предлагает использовать для производства элементов питания, предназначенных для электромобилей, натрий-ионные технологии, которые являются более дешёвым аналогом существующих решений при сохранении основных технических параметров.

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В настоящий момент в таких популярных электрокарах, как Tesla Model Y и Model 3 используются литий-железо-фосфатные батареи, способные обеспечить запас хода более 500 километров.

Источник фото: Teslarati/MUNRO LIVE

Как заявляет представитель стартапа, натрий-ионные батареи, разработанные специалистами компании, позволят снизить стоимость электромобилей, дав возможность наконец-то выпустить модель электрокара с ценой ниже 25 000 долларов, что ранее планировалось корпорацией Tesla с её Model 2, но до сих пор не было реализовано.

Разработанные Bedrock Materials элементы питания не содержат дорогостоящего лития благодаря использованию натриевого катода, а также других дешёвых материалов, таких как алюминий, железо или марганец.

Отмечается, что натрий-ионные батареи, созданные специалистами стартапа, лишь незначительно больше и тяжелее по сравнению с традиционными решениями, но при этом обеспечивают тот же запас хода, что и более дорогие аккумуляторы.

В настоящее время стартап получил необходимое финансирование и продолжает работу над расширением производства сравнительно дешёвых натрий-ионных элементов питания, что в будущем может положительно повлиять на стоимость некоторых моделей электрокаров.