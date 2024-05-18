В настоящее время специалисты пытаются устранить неполадку космического корабля.

Совместная космическая миссия BepiColombo по изучению Меркурия, в которой принимают участие Европейское космическое агентство (ЕКА) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), может оказаться под угрозой из-за неполадок в одной из систем, говорится в публикации сайта Ars Technica.

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Источник фото: European Space Agency

Космический корабль BepiColombo состоит из трёх компонентов, один из которых, представляющий собой перелётный модуль и необходимый для доставки двух других аппаратов к Меркурию, некоторое время назад стал функционировать в нештатном режиме — сообщается, что в результате сбоя тяговая способность двигательной установки значительно снизилась, и специалистам пока не удалось её восстановить до расчётных значений.

Проблемы наблюдались ещё в конце прошлого месяца, когда корабль приступил к совершению запланированного манёвра, но испытал недостаток энергии, подаваемой от энергоустановки. К настоящему времени специалисты EKA и JAXA сумели добиться восстановления мощности до 90 % от исходного показателя, но основная причина поломки до сих пор подробно не изучена.

В настоящий момент представители миссии не дают ясного ответа о текущем положении дел, но существует вероятность, что BepiColombo может не суметь совершить необходимые манёвры для выполнения своей программы в штатном режиме.

Космическая миссия BepiColombo ставит перед собой цель по изучению поверхности и внутреннего строения Меркурия при помощи приборов, расположенных на борту космического аппарата Mercury Planetary Orbiter (MPO), разработанного специалистами ЕКА, а также исследованию магнитосферы планеты посредством устройств, которыми оснащён аппарат Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), созданный инженерами JAXA.

Летящие в жёсткой сцепке с третьим компонентом BepiColombo, перелётным модулем Mercury Transfer Module, данные космические аппараты должны достигнуть Меркурия в 2025 году, после чего двигательная установка будет отсоединена, а последующие манёвры будут осуществляться при помощи собственных химических двигательных систем MPO.