Видеохостинг может расширить возможности для авторов.

Запущенный несколько лет назад видеосервис TikTok, первоначально ориентированный на аудиторию, предпочитающую смотреть короткие ролики, может попытаться совершить охват большего количества пользователей, изменив свою стратегию и добавив возможность публикации более продолжительных видеороликов, говорится в материале сайта Neowin, ссылающегося на данные TechCrunch.

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Источник фото: Pixabay

Первоначально о тестировании возможности добавления роликов продолжительностью до 60 минут специалистами сервиса TikTok сообщил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра, опубликовавший скриншот, указывающий на новую опцию платформы, позволяющую загружать часовые видеоролики.

В настоящий момент известно, что TikTok тестирует новый формат контента с рядом авторов на рынках некоторых стран, но информации о добавлении данной возможности для широкого круга пользователей пока не имеется, а представители разработчика не раскрывают своих дальнейших планов по реализации данного нововведения.

Ранее компания-разработчик TikTok уже тестировала возможность добавления длинных роликов, разрешив некоторым авторам загружать видео, длящиеся до тридцати минут, позволяя создавать более объёмный контент, связанный с публикацией различных уроков, инструкций, кулинарных рецептов, шоу и так далее.

Увеличение длительности загружаемых видеороликов в два раза ещё больше расширит рамки для контент-мейкеров, а также позволит TikTok конкурировать с платформой YouTube, которая, в свою очередь, развивает свой раздел Shorts, уделяющий внимание коротким видео.

Кроме того, совсем недавно видеосервис TikTok получил несколько изменений, в том числе горизонтальный полноэкранный режим и улучшенную работу с миниатюрами видео.