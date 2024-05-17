Летом планируется запустить пять спутников.

В последнее время ряд компаний заявили о своих намерениях по обеспечению стандартных смартфонов возможностью связи, которая будет поддерживаться спутниками, находящимися на околоземной орбите — в их число входит и американская телекоммуникационная корпорация AT&T, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Сообщается, что компания AT&T заручилась поддержкой разработчика и производителя спутников AST SpaceMobile — несколько дней назад партнёры подписали договор, рассчитанный до 2030 года и предусматривающий сотрудничество с целью обеспечения спутниковым покрытием, предоставляющим услуги связи посредством обычных сотовых телефонов, всей территории Соединённых Штатов Америки.

В рамках своего сотрудничества компании будут работать над созданием спутниковой группировки на околоземной орбите, а также устранением выявленных проблем и дальнейшим её развитием. Летом текущего года планируется запустить 5 космических аппаратов с целью тестирования возможностей системы.

В прошлом году партнёры продемонстрировали публике первые положительные результаты своей деятельности, совершив спутниковый звонок из США в Японию при помощи стандартного Samsung Galaxy S22 без дополнительных модификаций, а чуть позже пообщавшись посредством текстовых сообщений и видеосвязи.

Точной информации о запуске услуги спутниковой связи и её стоимости пока не предоставляется, но журналисты источника считают, что воспользоваться данной возможностью будет не так уж и дёшево, так как компаниям необходимо будет окупить свои затраты.

Отмечается, что в гонке по повсеместному внедрению спутниковой связи участвуют и такие технологические гиганты, как SpaceX и T-Mobile, которые в прошлом году совершили свой первый звонок, используя космическую группировку Starlink.