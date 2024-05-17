Также появилась информация о более доступной модели ноутбука с чипсетом Snapdragon X1 Plus.

Уже через несколько дней компания ASUS расширит ассортимент своих мобильных устройств, презентовав свой первый ноутбук с чипом Qualcomm Snapdragon X Elite, но информатор Roland Quandt обнаружил, что некоторые магазины уже разместили информацию о новой модели производителя, а также опубликовали данные, указывающие на предстоящий выход ещё одного ноутбука компании, оснащённого более доступным вариантом SoC от Qualcomm, пишет сайт NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/ASUS

Информатор опубликовал скриншоты со списком нескольких магазинов, разместивших в своих прайс-листах предстоящую модель ноутбука от ASUS — благодаря обнародованным данным стало известно, что ASUS Vivobook S 15 OLED получит чипсет Snapdragon X Elite (X1E-78-100) с 12 ядрами и частотой до 3.4 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопитель NVMe с объёмом 1 ТБ и аккумуляторную батарею ёмкостью 70 Вт·ч.

Также новая модель от ASUS будет оснащена OLED-дисплеем с диагональю 15.6 дюйма, разрешением 2.8K (2880x1620), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит.

Источник фото: NotebookCheck/Roland Quandt

Отмечается, что предварительная стоимость предстоящего ноутбука от ASUS заметно выше цены аналогичной модели, оснащённой процессором от AMD — согласно опубликованным скриншотам, предварительный ценник ASUS Vivobook S 15 OLED в разных магазинах варьируется от 1547 до 1792 евро, что эквивалентно суммам от 153 000 до 177 000 рублей.

Источник фото: NotebookCheck/Google

Также из изображений, представленных информатором, следует, что ASUS готовится выпустить более доступную модель с ещё не вышедшим чипсетом Snapdragon X1 Plus, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ.