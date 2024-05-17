Данная программа и ранее совершала похожие действия.

Microsoft всеми правдами и неправдами старается заставить клиентов использовать свои продукты, часть из которых не слишком популярна в пользовательской среде — как говорится в публикации сайта Neowin, приложение PC Manager принуждает пользователей установить поисковую систему Bing по умолчанию.

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Источник фото: 9to5Google

Программа PC Manager была разработана специалистами Microsoft в качестве альтернативы для популярной утилиты CCleaner, которая несколько лет назад стала помечаться Защитником Windows как потенциально нежелательная. Приложение от софтверного гиганта выполняет практически те же функции, предоставляя пользователю возможности по повышению производительности ПК одним щелчком мыши, очистке хранилища и управлению файлами, но также имея и дополнительную способность по защите настроек по умолчанию от несанкционированных изменений.

Как обнаружили некоторые пользователи, данная «защитная» функция в некоторых случаях может вести себя достаточно странно — в случае, если PC Manager обнаружит, что в системе используется поисковая система, отличная от Bing, программа посчитает это внешним вмешательством и предложит «починить» данную настройку, вернув поисковик от Microsoft в качестве используемого по умолчанию.

Отмечается, что PC Manager и ранее был замечен в подобных действиях, поэтому такое его поведение в настоящее время мало у кого вызывает удивление. Также было выявлено, что недавно Microsoft усложнила пользователям возможность изменения приложений по умолчанию путём правки реестра.