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WSJ: Microsoft предлагает нескольким сотням своих сотрудников релоцироваться из КНР в другие страны
Данная ситуация связана с возможным усилением санкционного давления со стороны США в отношении Китая.

В последние несколько лет Соединённые Штаты Америки усилили давление на Китай в ряде сфер, пытаясь ограничить развитие китайских компаний в области искусственного интеллекта и производства полупроводников, а в скором времени могут применить дополнительные заградительные меры, которые вынудят американские корпорации перебазировать часть своих сотрудников из КНР в другие страны, пишет сайт Neowin, ссылаясь на информацию, опубликованную новостным агентством The Wall Street Journal.

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Источник фото: Pixabay

Как сообщает издание, первым на возможное усиление ограничительных мер со стороны правительства США отреагировал софтверный гигант Microsoft, который в настоящее время просит около 700-800 своих сотрудников, находящихся в Китае и занятых в процессах разработки систем машинного обучения и облачных технологий, рассмотреть возможность переезда в другие государства, такие как Ирландия, США, Австралия и Новая Зеландия.

Данный процесс был запущен в связи с появившейся информации о возможном введении новых правил работы американских технологических компаний с клиентами из Китая, предусматривающих получение лицензий для предоставления своих услуг и продуктов китайским потребителям.

Отмечается, что примеру Microsoft в связи с ужесточением санкционного режима в отношении Китая будут вынуждены последовать и другие американские корпорации, в том числе Google и Amazon.

В настоящий момент в подразделениях Microsoft, расположенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, занято около 7000 сотрудников, большинство из которых расположено в Китае. При этом Microsoft заявляет, что компания продолжит свою работу в КНР, а программа по релокации сотрудников является не обязательной к выполнению и касается лишь части работников компании.

#сша #microsoft #китай
Источник: neowin.net
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