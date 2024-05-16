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Астрономы обнаружили сверхлёгкую экзопланету в нашей галактике
Учёные пока не могут объяснить, как именно она образовалась.

В ходе своих исследований астрономы по всему миру постоянно обнаруживают всё новые планеты во Вселенной, некоторые из которых оказываются довольно необычными по ряду своих параметров — об одном из таких небесных тел рассказали специалисты Массачусетского технологического института в журнале Nature, пишет сайт TechSpot.

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Источник фото: ABC/NASA/ESA/CSA

Обнаруженная астрономами планета WASP-193b, совершающая один оборот вокруг своей родительской звезды за чуть более чем шесть дней, относится к классу горячих Юпитеров и расположена в галактике Млечный Путь на расстоянии более 1200 световых лет от нашей планеты.

Наиболее же интересными для учёных показались данные о массе и размерах WASP-193b — планета вполовину больше Юпитера, но, по расчётам специалистов, её масса составляет лишь 0.14 массы газового гиганта, расположенного в нашей Солнечной системе, а плотность достигает всего 0.059 грамма на кубический сантиметр, что в десятки раз меньше по сравнению с Юпитером и Землёй.

Отмечается, что на сегодняшний день WASP-193b занимает вторую строчку в списке самых лёгких планет, когда-либо обнаруженных учёными, после экзопланеты Kepler 51d и ставит астрономов в тупик, так как они, используя классические модели эволюции небесных тел, пока не могут объяснить, как именно могла образоваться данная планета.

Дальнейшее изучение WASP-193b при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба может позволить астрономам более подробно изучить эволюционные процессы, повлиявшие на формирование планеты, а также дополнить существующие знания о небесных телах.

#экзопланета
Источник: techspot.com
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