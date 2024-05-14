Период использования МКС может быть пересмотрен.

Срок работы Международной космической станции, введённой в эксплуатацию в конце 1998 года, может быть продлён после 2028 года, сообщил в разговоре с журналистами новостного агентства «РИА Новости» исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв.

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Источник фото: РБК/NASA

Как рассказал собеседник издания, в настоящий момент Российская Федерация планирует эксплуатировать МКС до 2028 года, а после наступления данного срока её период использования может быть пересмотрен с учётом оценки ситуации в конкретный момент времени, отметив, что страны-партнёры уже сдвинули сроки своей работы на Международной космической станции до 2030 года.

Россия заявила о планах по строительству замены для МКС ещё несколько лет назад, а в течение последующего периода был разработан проект Российской орбитальной станции, имеющей модульную конструкцию и рассчитанную на срок службы более 50 лет — запуск первых модулей для космической станции РФ и выведение их на околоземную орбиту планируется осуществить в 2027 году, а к 2032 году основные работы должны быть завершены.

Международная космическая станция должна была эксплуатироваться в течение всего лишь пятнадцати лет, но первоначальные планы постоянно дорабатывались, в результате чего срок её работы периодически продлялся, поэтому не исключено, что в будущем это произойдёт вновь.