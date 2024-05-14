Новая модель Nintendo Switch 2 будет существенно превосходить приставку предыдущего поколения.

В ближайшие несколько месяцев японская компания Nintendo должна выпустить новую модель своей портативной игровой консоли Switch 2, которая получит ряд существенных улучшений по сравнению с моделью предшествующего поколения, что следует из информации, обнаруженной пользователями форума Famiboards в различных документах производителя, пишет сайт NotebookCheck.

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Концепт Nintendo Switch 2. Источник фото: Mobapad

По данным, которые удалось выявить в результате изучения документации Nintendo и её поставщиков, игровая консоль Switch 2 получит два модуля оперативной памяти LPDDR5/LPDDR5X-7500 производства Micron по 6 ГБ каждый, то есть общий объём ОЗУ устройства составит 12 ГБ, что значительно больше по сравнению с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 у модели прошлого поколения.

Кроме того, Nintendo Switch 2 оснастят вместительным накопителем UFS 3.1 на 256 ГБ со скоростью последовательного чтения 2100 МБ/c, что на фоне показателя хранилища консоли предыдущего поколения объёмом 32 ГБ и скоростью 300 МБ/c выглядит внушительным апгрейдом.

Также стало известно, что приблизительные размеры новой портативной игровой консоли Nintendo составят 206 x 115 x 14 мм без учёта Joy-Con, в то время как габариты Nintendo Switch составляют 173 x 102 x 13,9 мм. Помимо этого, будущая модель должна получить встроенный микрофон и способность подключения контроллеров Joy-Con при помощи магнитов.

Как заявил ранее глава компании, портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 должна быть выпущена в течение периода, оканчивающегося мартом следующего года.