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Информатор опубликовал данные о частотах CPU и GPU чипа Snapdragon 8 Gen 4 для будущих смартфонов
Топовая SoC следующего поколения сможет обеспечить более высокий уровень производительности.

Будущий чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет иметь новый графический процессор и увеличенную тактовую частоту по сравнению с SoC предыдущего поколения, следует из данных, опубликованных информатором Undead в социальной сети Weibo, пишет сайт NotebookCheck.

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Источник фото: TechRadar/Qualcomm

Как сообщается, топовый чип Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm получит графический процессор Adreno 830, работающий на тактовой частоте 965 МГц, что схоже с показателями GPU Adreno 750, входящего в состав Snapdragon 8 Gen 3, и способный обеспечить производительность на уровне Apple M2 в составе смартфона.

Процессорная часть будущего чипа будет представлена двумя производительными ядрами с тактовой частотой 4.2 ГГц, а также кластером из шести ядер, о предназначении которых ещё ведутся дебаты, но известно, что они будут работать на частоте до 2.8 ГГц.

По мнению Digital Chat Station, новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 4 сможет без проблем преодолеть уровень в 10 000 баллов в многоядерном тесте Geekbench, а также набрать 2700 очков в одноядерном. Пользователь Undead считает, что это будет возможным при значении энергопотребления около 15 Вт, что подтверждается информацией, появившейся ранее и указывающей на мощность Snapdragon 8 Gen 4 на уровне примерно 14.2 Вт.

Ранее информатор Digital Chat Station заявил, что GPU будущей SoC от Qualcomm характеризуется весьма высоким уровнем быстродействия и способен дать возможность играть в предъявляющие высокие требования к графической составляющей тайтлы, такие как Genshin Impact, в нативном разрешении 1080p.

#qualcomm #snapdragon 8 gen 4
Источник: notebookcheck.net
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Snapdragon 8 Gen 4 SoC демонстрирует многообещающую производительность GPU
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