В будущем планируется перейти на выпуск полностью отечественных автомобилей.

Автозавод «Москвич», возобновивший выпуск автомобилей с ДВС под своим брендом на мощностях ушедшего из России в 2022 году французского концерна «Renault», продолжает совершенствовать свои производственные процессы — как говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина и главы ПАО «Камаз» Сергея Когогина, на заводе организована работа по производству автомобилей с использованием технологии полного цикла, пишет издание «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости

Как отметил Сергей Собянин, благодаря вводу в строй линии сварки, работающей с применением роботизированных средств, автопредприятие «Москвич» перешло на полный цикл сборки, по данному показателю став первым заводом в России среди всех предприятий, остановленных покинувшими российский рынок иностранными компаниями.

Также мэр Москвы заявил, что в будущем планируется разработка и выпуск собственного автомобиля, а пока происходит процесс углубления локализации и подготовка автомобилей к неблагоприятным климатическим условиям, наблюдающимся в ряде регионов России.

Генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин сообщил, что все работы на заводе «Москвич» идут согласно намеченным графикам, добавив, что в настоящее время автомобили, поступающие в страну, обладают весьма слабой способностью противостоять низким температурным показателям и воздействию частых дождей, поэтому проводятся меры по устранению данных недочётов, предполагающие обработку кузова антикоррозионным покрытием, а в будущем планируется применять собственные материалы и штамповку.

По информации пресс-службы правительства Москвы, полный цикл сборки позволит уменьшить расходы на логистику предприятия до 25%, а также увеличить число рабочих мест.

Отмечается, что новая линия с использованием промышленных роботов, осуществляющих сварку, выпустила уже 70 экземпляров автомобилей «Москвич» в тестовом режиме.