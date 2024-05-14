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В сети появились кадры тестирования роя из сотен беспилотников военными Китая
Китайские специалисты исследуют возможности БПЛА в составе крупных групп.

Важность применения дронов в современных боестолкновениях за последние несколько лет весьма выросла, но наука не стоит на месте, и учёные продолжают свои изыскания в области разработки новых систем и методов ведения боя при помощи беспилотников — как говорится в материале издания «Военное Обозрение», в Китае состоялись тестовые испытания нескольких сотен БПЛА в составе роя.

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Источник фото: Aviation EXplorer/DJI

Благодаря опубликованным кадрам с тестового полигона можно понять, что китайские специалисты изучали способность беспилотников работать во взаимодействии друг с другом для решения определённых боевых задач, а также двигаться в заданном направлении в составе большой группы в синхронном режиме.

Источник фото: Военное Обозрение

Для повышения эффективности связи дронов друг с другом в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы противника китайские специалисты разработали альтернативную систему связи на основе подачи оптических сигналов, что позволяет беспилотникам передавать информацию посредством световых импульсов.

Благодаря внедрению данной системы планируется улучшить способность беспилотников общаться между собой в составе крупной группы, сообщая о возможных опасностях и преградах, а также передавая по цепочке другую полезную информацию.

Кроме того, для работы беспилотников используются технологии искусственного интеллекта, позволяющие более эффективно принимать решения на поле боя и действовать в автономном режиме.

#беспилотник
Источник: topwar.ru
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