Гибридный двигатель компании имеет уникальную конструкцию.

Французский стартап HyPrSpace объявил о завершении работ по созданию тестового образца своего перспективного гибридного ракетного двигателя, предназначенного для ракеты компании, способной доставлять грузы на низкую околоземную орбиту, пишет сайт European Spaceflight.

реклама

Источник фото: HyPrSpace

Компания HyPrSpace, основанная в 2019 году и базирующаяся во Франции, уже в течение нескольких лет разрабатывает свою небольшую ракету Orbital Baguette 1 (OB-1) с гибридными двигателями, которая сможет доставить на орбиту Земли около 250 килограмм полезной нагрузки.

Отмечается что разработанный специалистами французского стартапа двигатель, получивший название Terminator, имеет уникальную конструкцию, позволяющую ему использовать жидкое и твёрдое топливо для своей работы.

Летом прошлого года компания заявила о начале создания демонстрационного образца своего ракетного двигателя, а в начале мая текущего года сообщила о готовности изделия к первым тестовым испытаниям, которые пройдут на полигоне Главного управления вооружений, расположенного в Жиронде. При этом точных дат проведения тестов пока не называется.

По словам представителей HyPrSpace, для подготовки демонстрационного экземпляра Terminator к тестовым испытаниям специалистам компании пришлось работать на своей площадке, расположенной в Ле Айане, на протяжении 3 недель в двухсменном режиме.

В случае успешных испытаний своего гибридного ракетного двигателя компания намерена запустить суборбитальную ракету Baguette One, после чего приступит к подготовке полёта своей ракеты Orbital Baguette 1 на околоземную орбиту.