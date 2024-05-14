Это будет уже вторая модель электрокара китайской компании.

Несмотря на ухудшающуюся ситуацию на мировом рынке электромобилей технологический гигант Xiaomi собирается выпустить ещё один электрокар вслед за своей дебютной моделью SU7, говорится в публикации издания Bloomberg, ссылающегося на источники в отрасли.

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Xiaomi SU7. Источник фото: New Atlas, Xiaomi

Сообщается, что новая модель электромобиля Xiaomi будет представлять собой внедорожник или кроссовер, что ознаменует собой значительное расширение бизнеса компании в данном направлении.

Как отмечает издание, будущая модель электрокара китайской компании по своим характеристикам будет соответствовать параметрам модели электрического кроссовера Model Y производства американской корпорации Tesla. При этом точных спецификаций пока не называется. В серию новый электрокар от Xiaomi должен пойти уже во второй половине следующего года.

Кроме того, китайский гигант расширяет свои производственные мощности, планируя нарастить темпы выпуска своей первой модели электромобиля SU7, чтобы произвести около 100 000 единиц к концу текущего года для удовлетворения растущего спроса на электрокары компании со стороны покупателей.

По информации отраслевых источников, Xiaomi практически вышла на свою запланированную мощность по производству электрокаров, а в 2026 году благодаря наращиванию темпов выпуска электрокаров может достичь уровня безубыточности.

Эксперты отмечают, что китайская компания идёт по пути диверсификации своего производства для минимизации негативных тенденций, в последнее время происходящих на рынке электроники