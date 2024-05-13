Запрет на продажу устройств под брендами Motorola и Lenovo в Германии связан с нарушениями патентного права со стороны китайской компании.

В отношении китайского технологического гиганта Lenovo и её дочерней компании Motorola введён запрет на продажу мобильных устройств в Германии, говорится в публикации сайта Android Authority.

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Источник фото: NotebookCheck/Motorola

Сообщается, что окружной суд Мюнхена вынес постановление полностью запретить реализацию устройств под брендами Lenovo и Motorola, оснащённые модулем WWAN, предназначенным для обеспечения доступа в сеть Интернет при помощи беспроводных технологий сотовой связи, на немецком рынке.

Причиной данного решения послужило обращение американской компании InterDigital, заявившей о нарушении её патентных прав со стороны Lenovo, после чего судебной системой Германии было вынесено решение, временно ограничивающее продажи устройств с комплектующими, нарушающими требования, которое вступило в силу спустя несколько дней.

Отмечается, что на немецкой версии сайта Motorola были удалены упоминания о всех моделях смартфонов, выпускаемых под данным брендом, а на сайте Lenovo, предназначенном для клиентов из Германии, указано, что некоторые конфигурации ряда её моделей будут доступны лишь до того момента, пока их запас не истощится на немецких складах компании.

Представители Lenovo заявили, что намерены обжаловать данное решение, отметив, что притязания InterDigital несправедливы. Пока же все смартфоны Motorola, в том числе модели линейки Edge 50, не будут доступны для клиентов из Германии.

Ранее немецкий суд вынес постановление на запрет продаж мобильных устройств под брендами OnePlus и OPPO в связи с патентным иском со стороны Nokia, но спустя некоторое время он был снят в связи с заключением мирового соглашения между сторонами.