Эксперты прогнозируют неблагоприятную ситуацию на мировом рынке сельхозпродукции из-за холодов в РФ.

Неблагоприятная погодная ситуация на территории Российской Федерации вызвала ощутимые волнения на мировых рынках продовольствия — внезапные заморозки, обрушившиеся на российские поля, привели к скачку фьючерсных цен в США на пшеницу, пишет издание «Газета.Ru», ссылаясь на публикацию агентства Bloomberg.

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Источник фото: РИА Новости

Как сообщает западное издание, рыночные цены фьючерсных контрактов на пшеницу на Чикагской товарной бирже взлетели до весьма высоких показателей, в последний раз наблюдавшихся в августе прошлого года, что связано с заморозками, негативно воздействовавшими на посевы российских сельхозпроизводителей в начале мая, что в конечном итоге привело к негативным изменениям в прогнозах по урожаю.

Отмечается, что Российская Федерация занимает первую позицию по экспорту пшеницы на мировом рынке, поэтому даже тот факт, что лишь некоторая часть российских сельскохозяйственных угодий пострадала от воздействия минусовых температур, весьма беспокоит экспертов, считающих, что это может стать усугубляющим фактором, добавившимся к уже существующим проблемам с весенней засухой.

Российские специалисты только подсчитывают возможный ущерб от воздействия неблагоприятных погодных условий на зерновые культуры, предварительно оценив будущий урожай пшеницы в 2024-2025 годах на уровне 91 миллиона тонн вместо прогнозируемого ранее показателя в 93 миллиона тонн. Кроме того, от заморозков пострадали и масличные культуры, но точных цифр пока не называется.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация выглядит не слишком обнадеживающе, так как может затронуть весь европейский рынок сельхозпродукции.