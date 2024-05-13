Искусственный интеллект может стать непреодолимой преградой на пути развития цивилизации.

Вопрос, связанный с отсутствием видимых признаков высокоразвитых инопланетных цивилизаций, которые в теории должны были бы расселиться по всей нашей галактике Млечный Путь и выйти за её пределы, тревожит целый ряд учёных, выдвигающих различные гипотезы, призванные объяснить данный феномен — очередная теория была предложена специалистами в материале, опубликованном в журнале Acta Astronautica, пишет издание «Лента.ру».

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Источник фото: Pixabay

По мнению учёных, к полному краху цивилизации может привести повсеместное развитие и внедрение в повседневную жизнь искусственного интеллекта. Специалисты предполагают, что применение конкурирующих между собой моделей ИИ, используемых противоборствующими государствами в военных целях, может привести к плачевным последствиям в виде тотального разрушения всей инфраструктуры, а в ближайшем будущем — и самой цивилизации на Земле.

Отмечается, что непосредственно сами системы ИИ также будут уничтожены, что не позволит даже цивилизации разумных машин развиваться на нашей планете в будущем, заменив человечество.

Данная теория может объяснить парадокс Ферми, поднимающий проблему отсутствия доказательств существования технологически развитых инопланетных существ, назначив сверхразумную форму ИИ, превосходящую своих создателей в способности решения задач, повинной в гибели цивилизаций, играя роль непреодолимой преграды в гипотезе Великого фильтра, согласно которой в некоей точке эволюционного развития человечество может столкнуться с таким препятствием, которое не сможет преодолеть и прекратит своё существование.

Согласно расчётам учёных, время существования высокоразвитой цивилизации может составлять порядка ста лет, а точкой отсчёта может служить возможность передачи радиосигналов в космическое пространство.