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В борьбе с производителями из КНР Tesla хочет снизить цену аккумуляторов для электрокаров вполовину
Выполнить данную задачу компания намерена к 2025 году.

В связи с жёсткой конкуренцией на рынке электромобилей со стороны китайских брендов компания Tesla ищет способы оптимизации цен на свои элементы питания для электрокаров Cybertruck и Model Y, для чего даже сменила руководителя отдела по производству аккумуляторов, пишет сайт NotebookCheck.

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Источник фото: Teslarati/MUNRO LIVE

Сообщается, что совсем недавно Tesla рассталась с целым рядом руководителей своих структурных подразделений, в том числе главой отдела, который занимается созданием аккумуляторных батарей, рассчитывая, что новый управленец сможет существенно снизить стоимость аккумуляторных ячеек типоразмера 4680.

Бонн Эгглстон, возглавивший команду специалистов, разрабатывающих элементы питания для электромобилей Cybertruck и Model Y, заявил, что его целью станет уменьшение цены аккумуляторных ячеек типа 4680 до значений ниже показателей стоимости аналогичных элементов, производимых компаниями-конкурентами, такими как Panasonic и LG. Осуществить задуманное управленец намеревается к 2025 году.

Если план удастся, то Tesla сможет весьма снизить зависимость от других поставщиков аккумуляторных ячеек, попутно добившись более выгодных налоговых льгот.

К настоящему времени благодаря конструктивным изменениям специалистам Tesla удалось добиться снижения стоимости своих элементов питания типоразмера 4680 на 20 процентов, но конечная цель в 50 процентов потребует от компании освоения метода производства электродов с сухим покрытием, что позволит корпорации удешевить производственные процессы. Отмечается, что с последним пунктом у Tesla как раз и возникли проблемы, не учитывая того факта, что возможности компании в производстве элементов питания и так несколько ограничены, поэтому перед новым руководителем дополнительно ставятся задачи по увеличению производственных мощностей.

Уменьшение стоимости аккумуляторных элементов питания играет для Tesla немаловажную роль, так как её китайские конкуренты CATL и BYD предлагают батареи по значительно меньшим ценам, привлекая к себе внимание клиентов. При этом даже снижение стоимости на 50 % вряд ли поможет Tesla превзойти производителей из Китая, предлагающих свои изделия по весьма демократичным ценам.

#китай #tesla
Источник: notebookcheck.net
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