Компания наконец-то прислушалась к пожеланиям пользователей.

Специалисты Microsoft наконец-то изменили механизм вставки текста в текстовом процессоре Word таким образом, чтобы более не раздражать пользователей в связи с непредвиденными последствиями после копирования текста из других источников, говорится в публикации сайта PCWorld.

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Источник фото: Medium

Как сообщила компания Microsoft в своём блоге, специалисты корпорации переработали логику добавления текста или изображения в текстовый документ Word, благодаря чему форматирование источника больше не будет влиять на текст, над которым работает пользователь, что должно исключить ситуации, когда форматирование исходного текста искажалось.

Новый механизм предусматривает использование функции «Форматирование слиянием» по умолчанию, в результате чего скопированный из сторонних источников текст получит те же свойства, в частности размер, цвет и тип, что и исходный, написанный в Word. При этом специальные элементы, такие как списки, будут сохранены, если пользователь не выберет пункт «Сохранить только текст».

Изменить поведение по умолчанию для вставки текста в Word можно в настройках программы. Новая функция доступна в текстовом процессоре Microsoft Word для Windows, начиная с версии 2405 (Build 17624.20000), в то время как сборки для Mac и веб-версия данного нововведения ещё не получили.