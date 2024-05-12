Решение о рекламных вставках является весьма неоднозначным.

Навязчивая реклама всё плотнее входит в жизнь обычных пользователей, так как целый ряд компаний различными способами внедряют в свои продукты рекламные вставки с целью получения дополнительной прибыли, что их клиентам может нравиться далеко не всегда — по этому пути может вновь пойти и американская компания Electronic Arts, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: EA

Как следует из стенограммы телеконференции, опубликованной в сети Интернет, представители EA обсудили возможность интеграции рекламных материалов в свои игры. По словам главы Electronic Arts, данное решение может дать развитию компании весьма ощутимый толчок, поэтому специалисты корпорации в настоящий момент активно изучают способы, которые могут быть использованы для рекламных вставок.

О конкретных технологиях, которые собирается применять компания, пока не известно, но предполагается, что специалисты корпорации реализуют метод динамической интеграции рекламы, который позволяет вставлять в игры контент рекламного характера на основе предпочтений пользователей, а также их запросов и интересов.

В последние несколько лет EA постоянно меняла своё мнение о необходимости присутствия рекламы в играх — если в 2021 году компания высказывалась против рекламных вставок, то уже в 2022 году представитель корпорации отметил, что реклама может быть интегрирована в продукты в том случае, если это сделано действительно качественно.

Внедрение рекламных материалов в игры является далеко не новой тактикой Electronic Arts — ещё в девяностых годах компания интегрировала рекламу в тайтл FIFA International Soccer в виде щитов, на которых размещались рекламные предложения различных известных брендов.

Рекламные вставки в играх могут вызвать негативную реакцию у пользователей, особенно у тех, кто покупает достаточно дорогие ААА-тайтлы, поэтому данное решение является весьма спорным.