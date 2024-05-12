Помимо этого, Apple пытается договориться с Google о лицензировании чат-бота Gemini.

Технологические гиганты продолжают расширять возможности своих продуктов при помощи искусственного интеллекта — как говорится в материале Bloomberg, компания Apple весьма близка к тому, чтобы заключить контракт с OpenAI с целью внедрения чат-бота ChatGPT в свою новейшую ОС, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: 9to5Mac

Сообщается, что Apple и OpenAI ведут плодотворные переговоры об интеграции системы генеративного искусственного интеллекта ChatGPT в предстоящую операционную систему iOS 18. При этом каких-либо подробностей о методах внедрения ИИ в ОС корпорации из Купертино пока не предоставляется.

В то же время, по информации Bloomberg, Apple пытается достигнуть соглашения о внедрении генеративного искусственного интеллекта в свои продукты с ещё одной компанией-разработчиком. Представители корпорации ведут диалог с Google по поводу лицензирования чат-бота Gemini, но положительного результата пока не достигнуто.

Ранее в сети Интернет появилась информация, что операционная система iOS 18, а также macOS 15 и iPadOS 18 получат расширенные возможности искусственного интеллекта, в том числе функцию транскрипции и обобщения информации в режиме реального времени при помощи ИИ, что будет весьма полезно в таких приложениях, как «Диктофон» и «Заметки».

Учитывая активную разработку ИИ-ассистентов Microsoft Copilot и Google Gemini, специалистам Apple не остаётся ничего другого, как быть в роли догоняющих в данной области. С другой стороны, это позволит компании из Купертино учесть ошибки своих конкурентов, чтобы сразу создать зрелый продукт.

Ожидается, что информация о новых функциях с поддержкой искусственного интеллекта будет обнародована Apple в начале июня на международной конференции Worldwide Developers Conference.