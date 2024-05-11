Программист наглядно продемонстрировал возможность работы подобных ИИ-инструментов даже на старых ПК.

Системы искусственного интеллекта всё больше проникают в повседневную жизнь, упрощая выполнение целого ряда задач и предоставляя пользователям всё новые возможности, а некоторые пытливые умы заставляют ИИ работать даже на весьма древних компьютерах, например, на Commodore 64, пишет сайт TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Настольный компьютер Commodore 64 был выпущен в далёком 1982 году по цене в 595 долларов США, что к настоящему моменту эквивалентно сумме в 1880 долларов, и стал самой продаваемой моделью ПК за всю историю компьютерного рынка.

Данный компьютер оснащён процессором MOS Technology 6510 с тактовой частотой 1.023 МГц, что является весьма скромным вариантом по сравнению с возможностями современных моделей, но даже это не помешало компьютерному специалисту Нику Билду заставить Commodore 64 генерировать изображения при помощи искусственного интеллекта.

Для своей разработки программист создал собственную модель, используя модифицированную версию вероятностного алгоритма PCA, после чего сделал сто спрайтов для её обучения, которое проходило на современном ПК, а полученные результаты были внедрены в скрипт, обеспечивающий рандомизацию и генеративные возможности алгоритма. На конечном этапе специалист сделал созданную им логику понятной для Commodore 64, для чего перевёл её на язык программирования Бейсик (BASIC).

Созданный программистом инструмент способен генерировать изображения размером 8x8, которые затем масштабируются до 64x64. Разработчик рассказал, что данная ИИ-система способна выполнять различное количество итераций для достижения результата, и чем их больше, тем лучше для конечного изображения, но это занимает и более продолжительный отрезок времени — например, для выполнения задачи с 94 итерациями требуется более 20 минут, что, как считает специалист, является весьма неплохим достижением для техники подобного уровня.