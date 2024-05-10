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Поставщик ядерного топлива в США намерен сделать запрос на исключение запрета на импорт урана из РФ
По словам представителя компании, исключение запрета на импорт урана из РФ пойдёт на пользу всей отрасли атомной энергетики США.

Очередное санкционное ограничение со стороны США, направленное на сдерживание темпов развития экономики России, возвращается бумерангом и вызывает негативные процессы непосредственно в производственной и энергетической отраслях Соединённых Штатов Америки — как говорится в материале издания «РИА Новости», ссылающемся на публикацию сайта Axios, американская компания Centrus, являющаяся лидером в поставках ядерного топлива на атомные энергообъекты США, заявила о том, что намерена обратиться к соответствующим ведомствам с целью пересмотра ограничений, вызванных недавно одобренным Сенатом законопроектом, предполагающим запрет на поставки низкообогащённого урана, произведённого российскими компаниями.

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Источник фото: РИА Новости

Согласно новому закону, ограничительные меры касаются импорта урана, произведённого в России или компаниями, зарегистрированными в РФ, но в том случае, если объёмов поставок из других стран будет недостаточно, или же это будет отвечать национальным интересам США, министр энергетики имеет возможность исключить данное ограничение после согласования с главой Министерства торговли и госсекретарём.

Именно этим положением и собирается воспользоваться Centrus, представитель которой заявил, что сразу после вступления закона в силу будут поданы запросы в соответствующие правительственные органы с целью отмены запрета на приобретение данного стратегического сырья из России, необходимого для клиентов компании, добавив, что это будет соответствовать интересам энергетической безопасности США.

В настоящее время США может обеспечить лишь 30 процентов потребностей в уране для своей атомной энергетики, доля которой в общей выработке электроэнергии в Соединённых Штатах Америки составляет 20 процентов. При этом Россия обеспечивает США сырьём для топлива американских ядерных реакторов на 20 процентов, а крупнейшим поставщиком обогащённого урана является госкорпорация «Росатом».

#россия #сша
Источник: ria.ru
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