Очередное санкционное ограничение со стороны США, направленное на сдерживание темпов развития экономики России, возвращается бумерангом и вызывает негативные процессы непосредственно в производственной и энергетической отраслях Соединённых Штатов Америки — как говорится в материале издания «РИА Новости», ссылающемся на публикацию сайта Axios, американская компания Centrus, являющаяся лидером в поставках ядерного топлива на атомные энергообъекты США, заявила о том, что намерена обратиться к соответствующим ведомствам с целью пересмотра ограничений, вызванных недавно одобренным Сенатом законопроектом, предполагающим запрет на поставки низкообогащённого урана, произведённого российскими компаниями.
реклама
Источник фото: РИА Новости
Согласно новому закону, ограничительные меры касаются импорта урана, произведённого в России или компаниями, зарегистрированными в РФ, но в том случае, если объёмов поставок из других стран будет недостаточно, или же это будет отвечать национальным интересам США, министр энергетики имеет возможность исключить данное ограничение после согласования с главой Министерства торговли и госсекретарём.
Именно этим положением и собирается воспользоваться Centrus, представитель которой заявил, что сразу после вступления закона в силу будут поданы запросы в соответствующие правительственные органы с целью отмены запрета на приобретение данного стратегического сырья из России, необходимого для клиентов компании, добавив, что это будет соответствовать интересам энергетической безопасности США.
В настоящее время США может обеспечить лишь 30 процентов потребностей в уране для своей атомной энергетики, доля которой в общей выработке электроэнергии в Соединённых Штатах Америки составляет 20 процентов. При этом Россия обеспечивает США сырьём для топлива американских ядерных реакторов на 20 процентов, а крупнейшим поставщиком обогащённого урана является госкорпорация «Росатом».