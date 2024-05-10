Это может быть связано с недостаточным спросом на электрокары.

Известный автопроизводитель Ford решил пересмотреть свои планы по созданию линейки полностью электрических автомобилей и отказу от выпуска моделей с ДВС к 2030 году, на что могло повлиять снижение спроса на данную категорию авто, пишет сайт NotebookCheck, ссылаясь на данные Automotive News Europe.

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Источник фото: Ford

Европейский Союз намерен полностью исключить выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году, но представители Ford ранее заявили, что собираются выполнить данную программу на пять лет быстрее, то есть к 2030 году, но сейчас планы компании, судя по всему, изменились — как заявили в европейском отделении автопроизводителя, компания не исключает возможности продолжения выпуска гибридных моделей автомобилей, если клиенты будет в достаточной степени ими интересоваться.

Отмечается, что руководство Ford могло пересмотреть свою стратегию по тотальному переходу на полностью электрические автомобили в связи со снижающимся спросом на электрокары со стороны покупателей по всему миру.

За последние несколько месяцев Ford занимался реорганизацией своих процессов, переводя свои производственные мощности на выпуск электромобилей и отказываясь от знаковых моделей с ДВС, таких как Ford Fiesta и Focus. При этом компания терпит убытки из-за необходимости соблюдать европейские правила, что, судя по всему, и вынудило автопроизводителя сократить около тысячи рабочих мест в прошлом году.

Представители Ford отмечают, что видят большую угрозу своему бизнесу со стороны китайских производителей электромобилей, что потребует от компании выпуска сравнительно небольших и недорогих моделей электрокаров.