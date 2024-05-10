Ожидается, что беспилотники помогут военным США более эффективно выполнять свои задачи.

На фоне успешного применения дронов для выполнения различных задач в ходе ведения боевых действий по всему миру в США принято решение об обеспечении американских морпехов беспилотными аппаратами для доставки грузов различного назначения, пишет сайт Defense One.

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Источник фото: DefenceMirror

Сообщается, что в настоящий момент руководством Корпуса морской пехоты США прорабатывается вопрос по оснащению каждого батальона материально-технического обеспечения беспилотными летательными аппаратами до 2028 года — по словам представителя компании, занимающейся разработками беспилотников, на одно подразделение будет предоставлено от трёх до шести единиц дронов TRUAS, предназначенных для доставки грузов.

БПЛА TRUAS, также известные под названием TRV-150C, способны доставлять различную полезную нагрузку, в том числе боеприпасы, пишу, воду и медицинские препараты, массой до 68 кг на расстояние около 17 км в условиях угрозы применения противником средств поражения, препятствующих прохождению обычных транспортных средств для выполнения логистических задач.

Сотрудник компании-разработчика отмечает, что данные дроны легки в управлении, благодаря чему обучение их использованию может быть завершено в течение всего нескольких дней.

В будущем планируется оснащение войск США более крупными беспилотниками, способными нести на своём борту до 270 кг, перемещая грузы на расстояние до 46 км. При этом для их управления понадобятся более опытные операторы, так как данные дроны обладают весьма внушительными размерами.

Предполагается, что использование дронов для решения логистических задач поможет американским военным действовать более эффективно и минимизировать потери личного состава в условиях боевых действий.