Данное нововведение позволит более эффективно решать задачи, которые ставит перед приложением пользователь.

Большинство современных браузеров имеют встроенные механизмы, упрощающие пользователям ввод поисковых фраз или часто используемых запросов, но в скором времени Microsoft может улучшить функцию автозаполнения в Edge при помощи искусственного интеллекта.

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Источник фото: Windows Latest

Как выяснили специалисты сайта Windows Latest, в предварительной версии браузера Edge Canary появился флаг, подразумевающий внедрение подсказок при заполнении форм на основе языковой модели GPT-4, используемой, в том числе, для чат-бота ChatGPT.

Отмечается, что браузер Microsoft Edge уже имеет функциональный механизм для автозаполнения, но применение искусственного интеллекта значительно расширит его возможности, позволив приложению более эффективно подсказывать пользователю и помогать ему в решении сложных задач. В качестве примера журналисты источника приводят возможность применения ИИ браузером Edge для определения положения тех или иных объектов на основе имеющихся данных.

Microsoft уже использует языковую модель GPT-4 в своём виртуальном ассистенте Copilot, способном оказывать помощь пользователям при различных сценариях, который активно внедряется разработчиками софтверного гиганта в различные встроенные приложения ОС Windows — специалисты источника обнаружили факты добавления Copilot в контекстные меню Проводника, Блокнота и некоторых других программ. Кроме того, на боковой панели Edge также присутствует данный виртуальный помощник, благодаря которому можно решить целый ряд задач.

При этом тесты новой функции в предварительной версии Edge пока не привели к положительным результатам — после её активации представители сайта не обнаружили никаких изменений на странице настроек браузера и в механизмах автозаполнения, что указывает на «сырое» состояние данного нововведения.